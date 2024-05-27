Президент Эстонии вздумал поставить Россию на колени

Эстония сделает всё возможное, чтобы "поставить Россию на колени". Об этом в интервью Yle заявил президент этой прибалтийской страны Алан Карис.

"Эстония сделает всё возможное, чтобы поставить Россию на колени", — заявил политический деятель.

Собеседник издания также назвал главную, по его мнению, задачу коллективного Запада на сегодняшний день. Эстонский президент считает, что западным странам необходимо "остановить российскую военную машину".

Также он попытался уклончиво ответить на вопрос относительно планов Таллина отправить своих военнослужащих в зону украинского конфликта. По словам Кариса, это решение не президента или правительства страны, а парламента. В то же время политик подчеркнул, что киевскому режиму нужно западное вооружение, а не военные.

В рамках беседы с журналистами эстонский президент также рассказал о возможности закрытия границы с Россией. Карис заявил, что Таллин не собирается этого делать, в том числе и из-за родственников граждан на другой стороне.