Захарова иронично ответила президенту Эстонии, мечтающему поставить РФ на колени

"А как это? Пусть покажет", — написала Захарова в телеграм-канале.

Напомним, ранее Карис заявил, что Эстония сделает всё возможное, чтобы "поставить Россию на колени". Он также назвал главную, по его мнению, задачу Коллективного Запада на сегодняшний день. Эстонский президент считает, что западным странам необходимо "остановить российскую военную машину".