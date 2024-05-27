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Регион
27 мая, 07:15
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Захарова иронично ответила президенту Эстонии, мечтающему поставить РФ на колени

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией ответила на желание президента Эстонии Алара Кариса "поставить Россию на колени".

"А как это? Пусть покажет", — написала Захарова в телеграм-канале.

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Напомним, ранее Карис заявил, что Эстония сделает всё возможное, чтобы "поставить Россию на колени". Он также назвал главную, по его мнению, задачу Коллективного Запада на сегодняшний день. Эстонский президент считает, что западным странам необходимо "остановить российскую военную машину".

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ТАСС / Владимир Смирнов, ЕРА

Александра Вишнякова
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