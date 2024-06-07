Макрон: Франция с 7 июня начинает обучение украинских пилотов

Франция с сегодняшнего дня, 7 июня, начинает обучение украинских пилотов. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон.

"Обучение украинских пилотов начинается в настоящий момент", — сказал он на пресс-конференции в Елисейском дворце по итогам встречи с Владимиром Зеленским.

Также Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией и якобы не намерена допускать эскалации.