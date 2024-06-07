Макрон: Франция с 7 июня начинает обучение украинских пилотов
Франция с сегодняшнего дня, 7 июня, начинает обучение украинских пилотов. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон.
"Обучение украинских пилотов начинается в настоящий момент", — сказал он на пресс-конференции в Елисейском дворце по итогам встречи с Владимиром Зеленским.
Также Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией и якобы не намерена допускать эскалации.
Напомним, накануне французский президент сообщил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и подготовит украинских пилотов. Число самолётов он при этом не назвал. Также политик подчеркнул, что Франция на своей территории обучит 4,5 тысячи военнослужащих ВСУ.
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