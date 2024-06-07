В Кремле оценили позицию Макрона о готовности к участию в конфликте на Украине
Песков счёл провокационными заявления Макрона об участии в украинском конфликте
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности прямого участия в украинском конфликте являются провокационными и нагнетающими напряжённость. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима, декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков напомнил, что Франция является членом НАТО и Евросоюза (ЕС), поэтому заявления Парижа только нагнетают напряжённость и не способствуют ничему позитивному.
Ранее Макрон подтвердил данное ВСУ разрешение бить по России французским оружием. При этом он заявил, что атаки якобы не будут вестись по мирному населению. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что высказывания Макрона об ударах по России являются частью стратегии Запада.