В Кремле оценили позицию Макрона о готовности к участию в конфликте на Украине

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности прямого участия в украинском конфликте являются провокационными и нагнетающими напряжённость. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима, декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.