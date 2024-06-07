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Регион
7 июня, 01:56

Зеленский сконфузил Макрона словами о повторении "Дня Д" на Украине

Зеленский заявил, что надеется на повторение "Дня Д" на Украине

Владимир Зеленский завуалированно призвал союзников Киева ввести свои войска на территорию Украины во время церемонии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии. Политик выразил надежду на повторение "Дня Д" в Незалежной. Трансляцию мероприятия вёл Елисейский дворец.

Зеленский заявил, что надеется на повторение "Дня Д" на Украине. Видео © YouTube / Élysée

Время для очередной выходки бывший комик нашёл во время фотосессии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой Бриджит. Один из журналистов поинтересовался у Зеленского, ожидает ли он когда-то высадку и на Украине.

"Я надеюсь на это", — ответил политик.

На любопытную беседу отреагировал и сам Макрон. Глава Пятой республики нелепо улыбнулся, подмигнул журналисту и приобнял Зеленского за шею.

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России повезло, что она не была приглашена на памятное мероприятие во Франции, так как встреча обернулась настоящим парадом конфузов. Сначала президент США Джо Байден едва не сел на "невидимый стул", а после королева Британии Камилла отказалась жать руку супруге Макрона.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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