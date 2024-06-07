Зеленский сконфузил Макрона словами о повторении "Дня Д" на Украине

Владимир Зеленский завуалированно призвал союзников Киева ввести свои войска на территорию Украины во время церемонии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии. Политик выразил надежду на повторение "Дня Д" в Незалежной. Трансляцию мероприятия вёл Елисейский дворец.

Зеленский заявил, что надеется на повторение "Дня Д" на Украине. Видео © YouTube / Élysée

Время для очередной выходки бывший комик нашёл во время фотосессии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой Бриджит. Один из журналистов поинтересовался у Зеленского, ожидает ли он когда-то высадку и на Украине.

"Я надеюсь на это", — ответил политик.