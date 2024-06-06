Коварная "рука Кремля" увела из-под Байдена стул, выставив его недотёпой в прямом эфире
Байден оконфузился на юбилее высадки в Нормандии из-за "невидимого стула"
81-летний президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию во время мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. На этот раз политика с плохо скрываемой деменцией подвели стулья. Байден сперва растерялся, сомневаясь, можно ли ему наконец присесть или стоит дождаться, пока умолкнет оркестр. При этом он неуклюже согнул ноги, словно пытаясь сообразить, есть под ним стул или нет. В результате он решил, что лучше не рисковать, и на всякий случай остался стоять в шеренге рядом со своей супругой Джилл и президентской четой Макронов.
Байден и невидимый стул. Видео © Fox News
Напомним, организаторы мероприятия в честь 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии сообщили, что пригласили на торжество 6 июня 2024 года российскую делегацию. Однако в её состав не вошёл президент РФ Владимир Путин. При этом в российское посольство и МИД РФ приглашений на церемонию не присылали. Позже Париж заявил, что от присутствия представителей России решили отказаться.
Ранее Байден наконец раскрыл, с каким человеком-невидимкой он постоянно здоровается. Американский лидер признался, что постоянно ищет "президента США", чтобы поприветствовать его, забыв о том, что данный пост занимает он сам.