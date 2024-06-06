Коварная "рука Кремля" увела из-под Байдена стул, выставив его недотёпой в прямом эфире

81-летний президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию во время мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. На этот раз политика с плохо скрываемой деменцией подвели стулья. Байден сперва растерялся, сомневаясь, можно ли ему наконец присесть или стоит дождаться, пока умолкнет оркестр. При этом он неуклюже согнул ноги, словно пытаясь сообразить, есть под ним стул или нет. В результате он решил, что лучше не рисковать, и на всякий случай остался стоять в шеренге рядом со своей супругой Джилл и президентской четой Макронов.