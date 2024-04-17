Захарова разоблачила ложь о приглашении России на юбилей высадки в Нормандии
Затопленный британский линкор "Центурион", используемый в качестве волнолома в гавани Малберри при высадке союзных войск в Нормандии. Фото © ИТАР-ТАСС / Granger
Париж, вопреки заверениям, так и не передал России официальное приглашение на торжества по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны. Обман Франции разоблачила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы вчера очень поздно вечером были на связи с Алексеем Мешковым, нашим послом [в Париже], относительно информации, которая пошла по СМИ Франции. Пока у нас, я говорю о ситуации на утро сегодняшнего дня, никаких подтверждений по дипканалам не было", — объяснила дипломат в эфире авторской программы на "Радио Sputnik".
Памятная дата будет отмечаться 6 июня 2024 года. AFP утверждало, что Россию уже пригласили на мероприятие. Французская компания Mission Libération, организующая церемонию, заявляла, что представлять Москву не могут только чиновники высшего уровня. В сообщении отдельно подчёркивалось, что президент РФ Владимир Путин не входит в число приглашённых "по понятным причинам". А в Госдуме призвали отказаться от унизительного приглашения в Нормандию из-за подобных оскорбительных оговорок в адрес российского лидера.