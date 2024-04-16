В ГД призвали отказаться от унизительного приглашения в Нормандию "России, но не Путина" Депутат Колунов счёл унизительным приглашение РФ на юбилей высадки в Нормандии 16 апреля, 16:05 Мероприятия по случаю 79-й годовщины высадки союзников в Нормандии в 2023 году. Фото © ТАСС / AP / Thomas Padilla

Депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с Life.ru счёл оскорбительным и унизительным приглашение России на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии. Дело в том, что организаторы допустили оговорку: президент Владимир Путин — "не в числе приглашённых по понятным причинам".

"Этот жест – ещё одна попытка унизить Россию, оскорбить наш народ и нашего президента. Разумным считаю обеспечить максимально низкий дипломатический уровень российской делегации, а может, вообще отказаться от участия в политизированных торжествах. Мы о себя ноги вытирать не позволим!" — подчеркнул парламентарий.

При этом Колунов напомнил, что Россия с огромным уважением относится к истории: помнит высадку в Нормандии, знаменитую встречу на Эльбе. В Европе тоже не все забыли об огромном, решающем вкладе Советского Союза в победу над фашизмом, но даже эту тему западные элиты пытаются политизировать, добавил депутат.

Высадка в Нормандии, также известная как Операция "Нептун", — крупнейшая в мировой истории морская десантная операция, проведённая 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, СССР, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.