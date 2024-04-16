СМИ узнали, что РФ позовут на юбилей высадки в Нормандии, но в Путин приглашений не получал

Президент России Владимир Путин пока не получал официального приглашения на празднование 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения французской радиостанции Europe 1.

Ранее СМИ сообщило о том, что Париж планирует пригласить российскую делегацию на праздничные мероприятия, поскольку без присутствия России "трудно обойтись даже с учётом геополитической ситуации". Радиостанция утверждает, что президент Франции Эмманюэль Макрон скоро может официально объявить о приглашении.

Песков отметил, что не знает, является ли сообщение Europe 1. официальной информацией или это какие-то слухи. Во всяком случае, президенту РФ Владимиру Путину приглашение пока не поступало.

"Мы ничего официального на этот счет не получали. Никаких предложений пока не было", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, поступило ли уже приглашение Владимиру Путину.