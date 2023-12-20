Макрон раскрыл, при каких условиях пригласит Путина во Францию в 2024 году

На празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, которое состоится во Франции в следующем году, может быть приглашён президент России Владимир Путин. Об этом в большом телеинтервью, транслировавшемся в эфире телеканала France 5, заявил французский лидер Эмманюэль Макрон.

Во время беседы с представителями средств массовой информации была затронута тема предстоящих праздничных торжеств, в том числе 80-летия высадки союзников в Нормандии. Один из журналистов подчеркнул, что глава Соединённых Штатов Джо Байден будет приглашён на это событие, а после попытался узнать, сможет ли Путин посетить данное мероприятие.

"Если только он не проведёт мирные переговоры и не изменит ситуацию с Владимиром Зеленским", — заявил политический деятель.