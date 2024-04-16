Россию пригласили на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, но с оговоркой

Россия получила приглашение на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на организаторов церемонии — компанию Mission Libération. Памятная дата будет отмечаться 6 июня 2024 года.

Организаторы уточнили, что приглашают Россию поучаствовать в мероприятии, но не на высшем уровне. В сообщении говорится, что президент Владимир Путин — "не в числе приглашённых по понятным причинам".

"Тем не менее Россия приглашена и будет представлена, с тем чтобы почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года", — пояснили в Mission Libération.

Высадка в Нормандии, также известная как Операция "Нептун", — морская десантная операция, проведённая 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, СССР, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии. Она стала крупнейшей в мировой истории морской десантной операцией по одновременному десантированию морем 156 тысяч военных при поддержке 195 700 моряков и с одновременным привлечением почти семи тысяч боевых и транспортных судов всех типов и видов.