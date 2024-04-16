"Попытка не засчитана": В ГД ответили Парижу на унизительное приглашение в Нормандию Депутат Толмачёв напомнил Франции, как быстро она капитулировала перед Гитлером 16 апреля, 18:17 Франция в оскорбительной форме позвала РФ на празднование высадки союзников в Нормандии. Обложка © ТАСС / АР

Франция забыла огромный вклад Советского Союза в победу над Гитлером во Второй мировой войне. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя тот факт, что РФ получила приглашение на юбилей высадки союзных войск в Нормандии, но при условии, что нашу страну не будет представлять российский лидер Владимир Путин.

Годы идут, а французы хотят усидеть на двух стульях. Вот, мол, они боролись с фашизмом, но, как известно, Париж пал быстрее, чем всего один дом в Сталинграде. К тому же был у них и марионеточный, коллаборационистский режим, который вовсе не боролся с Гитлером. Александр Толмачёв Депутат ГД РФ

Парламентарий напомнил, что позорная капитуляция Парижа отражена в исторических документах, поэтому никакие уловки французов исключить СССР из победы над фашизмом не пройдут. Толмачёв обратил внимание, что Париж вообще случайно оказался в стане победителей.

"Немецкий генерал Альфред Йодль при подписании акта о капитуляции Германии сказал в адрес французов: "А что, эти нас тоже победили?" Вообще удивительно, как мир до сих пор не пересмотрел роль Парижа во Второй мировой войне", — возмутился депутат.

Своим приглашением в Нормандию с унизительными оговорками Франция демонстрирует полное непонимание русской натуры, продолжил Толмачёв. По его словам, в отличие от западных "друзей", для России главное — это честь, поэтому Москва не будет подстраиваться под условия Парижа.

"Если нас не представляет наш президент, значит, нас не представляет никто. Путин от России неотделим. Где Россия — там Путин, где Путин — там Россия. Выражаясь языком Олимпиады: французы, попытка не засчитана", — заключил собеседник Life.ru.

Напомним, Россия получила приглашение на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии. Памятная дата будет отмечаться 6 июня 2024 года. Французская компания Mission Libération, организующая церемонию, уточнила, что представлять Россию не могут чиновники высшего уровня. В сообщении отдельно подчёркивается, что президент РФ Владимир Путин не входит в число приглашённых "по понятным причинам". В Госдуме призвали отказаться от унизительного приглашения в Нормандию из-за подобных оскорбительных оговорок в адрес российского лидера.