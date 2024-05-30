Официально: Франция отказалась приглашать Россию на церемонию в Нормандии
Елисейский дворец подтвердил, что не пригласил Россию на церемонию в Нормандии
Мероприятия по случаю 79-й годовщины высадки союзников в Нормандии в 2023 году. Обложка © ТАСС/AP/Thomas Padilla
Франция не стала приглашать Россию на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии в память об операции 6 июня 1944 года. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Напомним, ранее организаторы празднования 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии сообщили, что пригласили на торжества 6 июня 2024 года российскую делегацию, но не президента Владимира Путина. Однако ни посольство РФ во Франции, ни МИД РФ не получали никаких приглашений. Позже агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что на мероприятии российскую делегацию не ждут совсем.
Высадка в Нормандии, также известная как Операция "Нептун", — крупнейшая в мировой истории морская десантная операция, проведённая 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, СССР, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.