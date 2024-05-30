Официально: Франция отказалась приглашать Россию на церемонию в Нормандии

Франция не стала приглашать Россию на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии в память об операции 6 июня 1944 года. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Напомним, ранее организаторы празднования 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии сообщили, что пригласили на торжества 6 июня 2024 года российскую делегацию, но не президента Владимира Путина. Однако ни посольство РФ во Франции, ни МИД РФ не получали никаких приглашений. Позже агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что на мероприятии российскую делегацию не ждут совсем.