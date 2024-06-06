"Неловкий момент": Попытка жены Макрона пожать руку британской королеве обернулась позором

Жена короля Великобритании Карла III — королева Камилла — равнодушно отнеслась к попытке супруги президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит пожать ей руку на мероприятии по случаю 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает газета Daily Mail.

"Неловкий момент: Брижит Макрон нарушает королевский протокол, пытаясь взять за руку королеву Камиллу у мемориала "Дня Д" в Нормандии", — пишет издание.

Уточняется, что казус произошёл около Британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. На опубликованных кадрах видно, как жена Макрона после возложения венков у монумента ищет руку Камиллы, чтобы пожать её. Однако королева игнорирует жест, после чего первая леди Франции слегка сжимает запястье представительницы королевской семьи, а затем так же быстро отпускает.

По данным издания, прикосновение к членам королевской семьи "является щекотливым вопросом". Этот жест не запрещён протоколом, однако, по негласным правилам этикета, тактильное взаимодействие с представителями монаршей фамилии не должно выходить за рамки взаимного рукопожатия.