"Неловкий момент": Попытка жены Макрона пожать руку британской королеве обернулась позором
DM: Королева Британии Камилла отказалась жать руку жене Макрона в Нормандии
Брижит Макрон и королева Камилла. Обложка © ТАСС / AP
Жена короля Великобритании Карла III — королева Камилла — равнодушно отнеслась к попытке супруги президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит пожать ей руку на мероприятии по случаю 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает газета Daily Mail.
"Неловкий момент: Брижит Макрон нарушает королевский протокол, пытаясь взять за руку королеву Камиллу у мемориала "Дня Д" в Нормандии", — пишет издание.
Уточняется, что казус произошёл около Британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. На опубликованных кадрах видно, как жена Макрона после возложения венков у монумента ищет руку Камиллы, чтобы пожать её. Однако королева игнорирует жест, после чего первая леди Франции слегка сжимает запястье представительницы королевской семьи, а затем так же быстро отпускает.
По данным издания, прикосновение к членам королевской семьи "является щекотливым вопросом". Этот жест не запрещён протоколом, однако, по негласным правилам этикета, тактильное взаимодействие с представителями монаршей фамилии не должно выходить за рамки взаимного рукопожатия.
6 июня 1944 года началась высадка в Нормандии войск государств, которые входили в антигитлеровскую коалицию. Таким образом западные союзники Советского Союза (СССР) открыли второй фронт в Европе. Нацисты пытались блокировать плацдарм, созданный в Северной Франции силами английских, американских и канадских дивизий, однако наступательные операции Красной армии лишили их необходимых для этого подкреплений.
Напомним, организаторы мероприятия в честь 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии сообщили, что пригласили на торжество 6 июня 2024 года российскую делегацию. Однако в её состав не вошёл президент РФ Владимир Путин. При этом в российское посольство и МИД РФ приглашений на церемонию не присылали. Позже Париж заявил, что от присутствия представителей России решили отказаться. В Кремле отметили, что поездка делегации РФ на церемонию даже не обсуждалась.