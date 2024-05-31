Песков: Поездка делегации РФ на церемонию в Нормандии даже не обсуждалась

Поездка российской делегации на мероприятия в честь 80-летия высадки в Нормандии не планировалась, и тема даже не обсуждалась. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это никак не обсуждалось. Никакого приезда не планировалось", — сказал представитель Кремля.