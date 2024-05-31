Песков: Поездка делегации РФ на церемонию в Нормандии даже не обсуждалась
Мероприятия в 2023 году по случаю 79-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Обложка © ТАСС / AP
Поездка российской делегации на мероприятия в честь 80-летия высадки в Нормандии не планировалась, и тема даже не обсуждалась. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это никак не обсуждалось. Никакого приезда не планировалось", — сказал представитель Кремля.
Напомним, ранее организаторы празднования 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии сообщили, что пригласили на торжества 6 июня 2024 года российскую делегацию, но не президента Владимира Путина. Однако ни Посольство РФ во Франции, ни МИД РФ не получали никаких приглашений. Позже Елисейский дворец официально заявил, что вовсе не стал приглашать Россию.
Высадка в Нормандии, также известная как операция "Нептун", — крупнейшая в мировой истории морская десантная операция, проведённая 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, СССР, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.