"Моцион живых мертвецов": Байден дважды нарушил протокол на встрече с Карлом III и повеселил британцев

Король Великобритании Карл III принял в Виндзорском замке американского лидера Джо Байдена. Их встреча стала первой с момента коронации нового монарха в мае, на которую президент США вместо себя отправил супругу Джилл. Рандеву Байдена и Карла III произвело на пользователей Сети неизгладимое впечатление.

В "Твиттере" окрестили встречу "прогулкой живых мертвецов" и "моционом двух подопечных дома престарелых". Повеселила юзеров и тема визита: Байден решил обсудить с Карлом III борьбу с изменением климата.

"Человек, который прибывает двумя вертолётами, самолётом Boeing 747 и неизвестно каким количеством прожорливого дорожного транспорта, обсуждает с королём изменение климата, вот это да!" — заметил один из комментаторов.

Британская газета Daily Mail заметила, что президент США умудрился дважды нарушить протокол во время визита в Виндзорский замок. Во-первых, он опередил монарха на два шага, объяснил изданию эксперт по этикету Уильям Хэнсон.

Также американский лидер позволил себе похлопать Карла III по спине, хотя по правилам не следует прикасаться к королевским особам таким образом. По словам Хэнсона, на подобных мероприятиях предписано держаться недалеко друг от друга. Он считает, что Байден, вероятно, был излишне расслаблен или не прослушал инструктаж.