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Регион
6 июня, 22:20

Макрон подтвердил данное ВСУ разрешение бить по России французским оружием

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Лидер Франции Эмманюэль Макрон подтвердил данное ВСУ разрешение наносить удары по России французским оружием. Вместе с этим в интервью для TF1 он уточнил, что Париж не намерен эскалировать конфликт.

"Мы говорим [ВСУ]: "Мы не разрешаем вам использовать оружие, чтобы атаковать гражданское население, но, чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали, — да", — пояснил Макрон.

Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам России
Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам России

О том, что Макрон позволил ВСУ использовать поставленное оружие для ударов по территории России, ранее сообщала телекомпания Би-Би-Си. Тогда уточнялось, что речь шла об атаках на аэродромы в Белгородской и Курской областях.

Оксана Попова
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