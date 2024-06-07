Макрон подтвердил данное ВСУ разрешение бить по России французским оружием
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Лидер Франции Эмманюэль Макрон подтвердил данное ВСУ разрешение наносить удары по России французским оружием. Вместе с этим в интервью для TF1 он уточнил, что Париж не намерен эскалировать конфликт.
"Мы говорим [ВСУ]: "Мы не разрешаем вам использовать оружие, чтобы атаковать гражданское население, но, чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали, — да", — пояснил Макрон.
О том, что Макрон позволил ВСУ использовать поставленное оружие для ударов по территории России, ранее сообщала телекомпания Би-Би-Си. Тогда уточнялось, что речь шла об атаках на аэродромы в Белгородской и Курской областях.