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Регион
6 июня, 19:37

Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и подготовит украинских пилотов

Макрон: Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовит пилотов

Истребитель Mirage 2000. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Fletcher

Истребитель Mirage 2000. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Fletcher

Французские власти намерены передать Украине истребители Mirage 2000-5. Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV, Париж также подготовит для киевского режима пилотов.

"Завтра мы начнём новое сотрудничество и объявим о передаче самолётов Mirage 2000-5", — сообщил Макрон.

Стоит отметить, что число истребителей, которые планируется передать Киеву, он не назвал. Помимо этого, политический деятель подчеркнул, что Париж поможет подготовить украинских пилотов и обучит 4,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

По его словам, обучение будет проходить на территории Франции. В то же время, как считает глава Пятой республики, подобные действия не могут считаться "фактором эскалации".

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Ранее Life.ru писал, что Макрон заявлял о необходимости готовности Европы "к любому сценарию" ради мира на Украине. Он также назвал проходящие сегодня в мире события "вызовами" и сообщил, что они требуют "скачка".

Алексей Соловьёв
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