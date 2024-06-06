Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и подготовит украинских пилотов

Французские власти намерены передать Украине истребители Mirage 2000-5. Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV, Париж также подготовит для киевского режима пилотов.

"Завтра мы начнём новое сотрудничество и объявим о передаче самолётов Mirage 2000-5", — сообщил Макрон.

Стоит отметить, что число истребителей, которые планируется передать Киеву, он не назвал. Помимо этого, политический деятель подчеркнул, что Париж поможет подготовить украинских пилотов и обучит 4,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

По его словам, обучение будет проходить на территории Франции. В то же время, как считает глава Пятой республики, подобные действия не могут считаться "фактором эскалации".