Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 18:36

"Должны помогать до самого конца": Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию ради мира на Украине

Макрон: Европа должна быть готова к любому сценарию ради мира на Украине

Европа должна быть готова "к любому сценарию" ради мира на Украине. Такое заявление во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, трансляция которой велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в социальной сети Х, сделал лидер Франции Эмманюэль Макрон.

Французский президент во время мероприятия сообщил, что проходящие сегодня в мире события являются "вызовами" и требуют "скачка" в сотрудничестве Берлина и Парижа ради "подготовки будущего". К числу этих "вызовов" он отнёс и украинский конфликт, с начала которого, по словам Макрона, и был совершён этот "скачок".

Макрон также подчеркнул, что необходимо идти дальше. По его словам, в Европе это понимают и занимают по этому поводу жёсткую позицию.

"Мы должны до самого конца помогать Украине сопротивляться, вооружать её, обучать её, поддерживать её и также быть готовыми к любому сценарию, чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права", — заявил Макрон.

Президент Пятой республики также отметил, что по итогам своего трёхдневного визита в Германию, который начался в воскресенье, 26 мая, он хотел бы видеть "амбициозный план по обороне Украины". В то же время глава государства сообщил о своём желании увидеть аналогичный план и для Европы.

"Может умереть": Макрон вновь заявил о фатальном риске для Европы
"Может умереть": Макрон вновь заявил о фатальном риске для Европы

Напомним, президент Франции неоднократно заявлял, что позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. Также Макрон несколько раз сообщал о намерениях Парижа отправить свои войска в зону украинского конфликта. В Кремле назвали это опасной тенденцией.

Обложка ©

Flickr / Présidence de la République France

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров