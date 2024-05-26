"Должны помогать до самого конца": Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию ради мира на Украине

Европа должна быть готова "к любому сценарию" ради мира на Украине. Такое заявление во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, трансляция которой велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в социальной сети Х, сделал лидер Франции Эмманюэль Макрон.

Французский президент во время мероприятия сообщил, что проходящие сегодня в мире события являются "вызовами" и требуют "скачка" в сотрудничестве Берлина и Парижа ради "подготовки будущего". К числу этих "вызовов" он отнёс и украинский конфликт, с начала которого, по словам Макрона, и был совершён этот "скачок".

Макрон также подчеркнул, что необходимо идти дальше. По его словам, в Европе это понимают и занимают по этому поводу жёсткую позицию.

"Мы должны до самого конца помогать Украине сопротивляться, вооружать её, обучать её, поддерживать её и также быть готовыми к любому сценарию, чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права", — заявил Макрон.