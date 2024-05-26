"Может умереть": Макрон вновь заявил о фатальном риске для Европы
Макрон: Европу окружает беспрецедентное количество врагов, она "может умереть"
Европа окружена беспрецедентным количеством врагов и "может умереть". Соответствующее заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Берлине на мероприятии в честь 75-летия Конституции Германии.
"Европа переживает момент, от которого зависит её существование. Я действительно считаю, что наша Европа может умереть", — сказал французский лидер.
Макрон считает, что из-за украинского конфликта Европа переживает "сложный момент", у неё много внешних и внутренних врагов. Также она столкнулась с проблемой "декарбонизации экономики", когда решение климатических проблем не должно происходить в ущерб экономическому росту. Вместе с тем глава Пятой республики указал на кризис европейской демократии, причиной которого, по его словам, стал подъём национализма.
Напомним, в конце апреля во время выступления в Сорбонне Макрон также заявлял, что Европа может умереть и утратить ведущие роли. По его словам, странам ЕС нужна новая стратегия для развития и роста. Вместе с тем французский лидер напомнил о важности оставаться независимыми как в стратегической, так и технологической области.
TACC / EPA / YOAN VALAT / POOL