"Может умереть": Макрон вновь заявил о фатальном риске для Европы

Европа окружена беспрецедентным количеством врагов и "может умереть". Соответствующее заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Берлине на мероприятии в честь 75-летия Конституции Германии.

"Европа переживает момент, от которого зависит её существование. Я действительно считаю, что наша Европа может умереть", — сказал французский лидер.

Макрон считает, что из-за украинского конфликта Европа переживает "сложный момент", у неё много внешних и внутренних врагов. Также она столкнулась с проблемой "декарбонизации экономики", когда решение климатических проблем не должно происходить в ущерб экономическому росту. Вместе с тем глава Пятой республики указал на кризис европейской демократии, причиной которого, по его словам, стал подъём национализма.