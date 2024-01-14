Европа уже много лет находится в глубочайшем кризисе по вине некомпетентных властей, но России освобождать её, как это было в прошлые века, нет никакой необходимости. Таким мнением поделился бывший военный армии Франции, который сейчас посещает Донбасс с гуманитарной миссией.

"Не надо, не стоит, потому что сами европейцы дураки, пусть они сами и разбираются со своими элитами. Не надо! Ни одного русского солдата не надо отправлять. Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно", — сказал Николя в беседе с РИА "Новости".

Мужчина добавил, что Евросоюз, по сути, стал копией Советского Союза, однако идеалом сообщества является ЛГБТ*. Также трещит по швам и европейская экономика. Николя считает, что, пока жители ЕС превращаются в "самых бедных" людей, бывшие страны третьего мира организовывают новый мировой порядок.

Ранее Лайф писал, что Германия может лишиться статуса третьей крупнейшей экономики к 2026 году из-за зависимости от российских энергоносителей, на которые ввели санкции. Ожидается, что место ФРГ займёт Япония, а в 2027-м с четвёртой строчки Германию сдвинет Индия.