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13 января, 06:29

В Норвегии указали на новую зависимость Европы от России

Глава Yara заявил о зависимости Европы от российских удобрений и продовольствия

Вместо энергетической зависимости от России Европа перешла на зависимость в сфере продовольствия и удобрений, заявил президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер.

Он указал на то, что Москва якобы использует удобрения и продовольствие "в качестве оружия", а также добавил, что 2024 год станет для Евросоюза решающим. По его мнению, необходимо создавать стимулы для фермеров и "предсказуемую структуру финансирования" для промышленности.

При этом Холзетер добавил, что из-за снижения зависимости западных государств от российских энергоресурсов появились огромные издержки для домохозяйств и промышленности.

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Кстати, в конце прошлого года Лайф рассказывал о законопроекте ЕС, благодаря которому Запад сможет выходить из контрактов с российскими поставщиками газа. Планируется, что благодаря инициативе у энергетических компаний в Европе появится возможность автономно расторгать контракты, а выплачивать компенсацию без необходимости уже не придётся.

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Unsplash

Николь Вербер
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