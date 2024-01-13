В Норвегии указали на новую зависимость Европы от России

Вместо энергетической зависимости от России Европа перешла на зависимость в сфере продовольствия и удобрений, заявил президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер.

Он указал на то, что Москва якобы использует удобрения и продовольствие "в качестве оружия", а также добавил, что 2024 год станет для Евросоюза решающим. По его мнению, необходимо создавать стимулы для фермеров и "предсказуемую структуру финансирования" для промышленности.

При этом Холзетер добавил, что из-за снижения зависимости западных государств от российских энергоресурсов появились огромные издержки для домохозяйств и промышленности.