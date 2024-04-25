"Нужна новая стратегия": Макрон предупредил о возможной гибели Европы

Европа в ближайшем будущем столкнётся с рисками быть ослабленной, она может погибнуть. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на выступлении в Сорбонне, трансляция проводилась в соцсети X.

"Риски быть ослабленными, даже вытесненными, в ближайшие годы велики. Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть", — указал французский лидер.

Президент республики дополнил, что "риски обеднения для Европы высоки", поэтому странам Евросоюза (ЕС) нужна новая стратегия для развития и роста. Вместе с тем Макрон напомнил о важности и необходимости оставаться независимыми как в стратегической, так и технологической области.