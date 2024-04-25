"Нужна новая стратегия": Макрон предупредил о возможной гибели Европы
Макрон: Европа столкнётся с рисками быть ослабленной, она может умереть
Европа в ближайшем будущем столкнётся с рисками быть ослабленной, она может погибнуть. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на выступлении в Сорбонне, трансляция проводилась в соцсети X.
"Риски быть ослабленными, даже вытесненными, в ближайшие годы велики. Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть", — указал французский лидер.
Президент республики дополнил, что "риски обеднения для Европы высоки", поэтому странам Евросоюза (ЕС) нужна новая стратегия для развития и роста. Вместе с тем Макрон напомнил о важности и необходимости оставаться независимыми как в стратегической, так и технологической области.
А ранее Life.ru писал, что американский "оборонный зонтик" над Европой скоро может закрыться. По словам главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля, европейские страны должны рассчитывать только на себя даже внутри НАТО. Боррель добавил, что оборона и военные возможности должны стать "сердцем европейской политики".
ТАСС / AP / Omar Havana