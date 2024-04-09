В Европе испугались, что США закроют "оборонный зонтик" над континентом
Боррель: Американский "оборонный зонтик" над странами ЕС скоро может закрыться
Американский "оборонный зонтик" над странами Европы может в скором времени закрыться, поэтому Евросоюз должен рассчитывать только на себя — даже внутри НАТО. Такое заявление сделал глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
"Американский оборонный зонтик, который защищал Европу в годы холодной войны, может "скоро закрыться", в зависимости от того, кто может оказаться в Белом доме. Поэтому ЕС должен рассчитывать в обороне только на себя. Важность НАТО сохраняется, но внутри НАТО должна появиться европейская компонента", — подчеркнул дипломат на заседании в Брюсселе.
Боррель добавил, что оборона и военные возможности должны стать "сердцем европейской политики", одним из краеугольных камней европейского проекта.
Ранее Life.ru писал, что США не помогут Европе в случае военной угрозы. По словам директора одного из немецких оружейных концернов, Вашингтон больше сосредоточен на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на странах ЕС.
Разговоры о том, что ЕС следует обзавестись собственной армией, ходят в Европе не первый год. Например, Боррель уже говорил об этом в 2021 году. А в 2018-м президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал создать общеевропейскую армию, которая будет независима от США.
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