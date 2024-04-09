В Европе испугались, что США закроют "оборонный зонтик" над континентом

Американский "оборонный зонтик" над странами Европы может в скором времени закрыться, поэтому Евросоюз должен рассчитывать только на себя — даже внутри НАТО. Такое заявление сделал глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Американский оборонный зонтик, который защищал Европу в годы холодной войны, может "скоро закрыться", в зависимости от того, кто может оказаться в Белом доме. Поэтому ЕС должен рассчитывать в обороне только на себя. Важность НАТО сохраняется, но внутри НАТО должна появиться европейская компонента", — подчеркнул дипломат на заседании в Брюсселе.

Боррель добавил, что оборона и военные возможности должны стать "сердцем европейской политики", одним из краеугольных камней европейского проекта.