В Финляндии испугались оборонного договора с США

В Хельсинки бьют тревогу из-за Соглашения о сотрудничестве в области обороны (DCA) с Соединёнными Штатами. Как заявили представители МИД Финляндии со ссылкой на рабочую группу финского кабинета министров, данный документ ограничит суверенитет этой североевропейской страны.

"Поэтому для принятия Парламентом решения об одобрении соглашения потребуется большинство в две трети голосов", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Положения DCA оценивались по таким критериям, как въезд и передвижение Вооружённых сил США на территории Финляндии, а также доступ к объектам Сил самообороны. Всего в приложении к документу перечислены 15 финских военных баз, к которым могут получить доступ американцы.

Стоит отметить, что соглашение с Вашингтоном не будет означать постоянного размещения воинского контингента Соединённых Штатов на территории этой страны. Предполагается, что американские военнослужащие будут там находиться на основе ротации.