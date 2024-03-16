В Финляндии призвали Запад не исключать отправку войск на Украину

Министр иностранных дел Финляндии призвала западные страны, в том числе Соединённые Штаты, перестать выступать против отправки войск на Украину, если сложившаяся вокруг этого конфликта ситуация для Запада ухудшится. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделала во время интервью газете Politico.

"Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьёзной станет ситуация", — сообщила дипломат.

При этом она подчеркнула, что в настоящее время позиция Хельсинки по данному вопросу однозначна: Финляндия не отправляет свои войска в зону украинского конфликта. Также глава финского МИД отметила, что сейчас для Запада необходимо оказывать киевскому режиму гораздо большую помощь.