Финляндия разрешила Украине бить по России
Депутат Копра: Финляндия не запрещала ВСУ применять своё оружие для ударов по РФ
Финляндия не вводила запрет на зону использования своего оружия в украинском конфликте, разрешив Киеву наносить удары в том числе по территории России. Соответствующее признание в интервью порталу Yle сделал руководитель парламентского комитета по обороне Юкка Копра.
"Насколько мне известно, Финляндия не вводила подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей и на российской территории", — заявил депутат.
Так финский парламентарий отреагировал на слова командующего силами обороны Эстонии Андруса Мерило. Последний недавно осудил решение некоторых стран НАТО наложить ограничения на применение своего оружия.
Неделей ранее западные союзники Киева потребовали от украинских властей предоставить список целей ВСУ в России с объяснением целесообразности атак. В ответ Владимир Зеленский пообещал не применять оружие НАТО для ударов по территории РФ, добавив, что к освобождённым землям и Крыму это не относится.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine