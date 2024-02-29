Финляндия разрешила Украине бить по России

Финляндия не вводила запрет на зону использования своего оружия в украинском конфликте, разрешив Киеву наносить удары в том числе по территории России. Соответствующее признание в интервью порталу Yle сделал руководитель парламентского комитета по обороне Юкка Копра.

"Насколько мне известно, Финляндия не вводила подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей и на российской территории", — заявил депутат.