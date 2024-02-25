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25 февраля, 09:53

Зеленский пообещал не бить западным оружием по территории России

Зеленский: Украина не будет использовать западное оружие для ударов по РФ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не будут использовать западное оружие для ударов по территории России. Таким обещанием в разговоре с журналистами поделился Владимир Зеленский.

"Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнёров на других территориях, кроме украинской", — сказал он на брифинге.

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При этом, как подчеркнул Зеленский, это не относится к Крыму и новым территориям России.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский заявил о преимуществе России в вооружении, а также призвал западных партнёров активизировать помощь украинской армии. Кроме того, глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба пожаловался США на нехватку снарядов и в связи с этим допустил дальнейший отход ВСУ.

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president.gov.ua

Наталья Исакова
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