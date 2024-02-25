Зеленский пообещал не бить западным оружием по территории России

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не будут использовать западное оружие для ударов по территории России. Таким обещанием в разговоре с журналистами поделился Владимир Зеленский.

"Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнёров на других территориях, кроме украинской", — сказал он на брифинге.