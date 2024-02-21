Западные государства требуют от Киева предоставить им список целей на территории России. Кроме того, они призвали киевский режим разъяснить целесообразность ударов по данным участкам, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

"Западные спонсоры киевского режима увязывают продолжение поставок Украине боевых ракет повышенной дальности с эффективностью их практического применения", — передаёт агентство слова источника.

Передающие данное оружие страны Североатлантического альянса осведомлены о том, что руководство Украины применяет террористические методы, нанося этими ракетами удары по гражданским объектам на территории России, убивая мирных граждан, продолжил он.

"От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов. Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию наподобие ИГИЛ*", — заключил источник.