Пушилин: При обстреле ВСУ центра Донецка погибла женщина, пять человек ранены

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район Донецка сегодня, 20 февраля. В результате атаки погибла женщина 1955 года рождения, а ещё пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Видео © t.me / RtrDonetsk

"Всего обстрелами повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые объекты", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Глава ДНР дополнил, что всем пострадавшим в настоящее время оказывается медицинская помощь. Всего зафиксировано пять обстрелов — ВСУ выпустили 31 боеприпас. По словам Пушилина, для удара по Донецку применялась реактивная артиллерия калибра 122 мм и ствольная артиллерия калибра 155 мм.