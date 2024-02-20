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20 февраля, 10:39

Пушилин: При обстреле ВСУ центра Донецка погибла женщина, пять человек ранены

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район Донецка сегодня, 20 февраля. В результате атаки погибла женщина 1955 года рождения, а ещё пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Видео © t.me / RtrDonetsk

"Всего обстрелами повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые объекты", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Глава ДНР дополнил, что всем пострадавшим в настоящее время оказывается медицинская помощь. Всего зафиксировано пять обстрелов — ВСУ выпустили 31 боеприпас. По словам Пушилина, для удара по Донецку применялась реактивная артиллерия калибра 122 мм и ствольная артиллерия калибра 155 мм.

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Напомним, ВСУ 20 февраля нанесли удар по центру Донецка. Ранее сообщалось об одной жертве и минимум трёх раненных в результате обстрела.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Дарья Нарыкова
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