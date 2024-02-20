ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:10 — населённый пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район), выпущено 20 ракет из РСЗО", — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что шесть мирных жителей пострадали в результате детонации кассетных боеприпасов ВСУ, среди них — трое несовершеннолетних. Дети находятся в тяжёлом состоянии.
t.me / ДНР Онлайн