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20 февраля, 00:45

ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:10 — населённый пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район), выпущено 20 ракет из РСЗО", — сказано в сообщении.

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Более 7 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что шесть мирных жителей пострадали в результате детонации кассетных боеприпасов ВСУ, среди них — трое несовершеннолетних. Дети находятся в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

t.me / ДНР Онлайн

Оксана Попова
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