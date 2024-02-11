Более 7 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

В Донецке более семи тысяч человек остались без электричества в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

"В результате боевых действий произошло отключение по линии 110 кВт. Обесточены три питающие станции, без электроэнергии остаются 7100 абонентов", — написал донецкий мэр.

Кулемзин также сообщил, что в результате вражеского обстрела Куйбышевского района города на улице Заварзина повредилось остекление многоквартирного дома и котельной, а в пгт Александровка на улице Кирова был уничтожен частный дом.