Более 7 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрелов ВСУ
Света сейчас нет более чем у семи тысяч жителей Донецка. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
В Донецке более семи тысяч человек остались без электричества в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.
"В результате боевых действий произошло отключение по линии 110 кВт. Обесточены три питающие станции, без электроэнергии остаются 7100 абонентов", — написал донецкий мэр.
Кулемзин также сообщил, что в результате вражеского обстрела Куйбышевского района города на улице Заварзина повредилось остекление многоквартирного дома и котельной, а в пгт Александровка на улице Кирова был уничтожен частный дом.
Ранее Life.ru сообщал, что без электричества остались жители нескольких городов Ростовской области. Сейчас там бушует непогода. Энергетиков уже перевели на специальный режим работы. При этом глава администрации города Шахты Андрей Горцевской добавил, что из-за аварии на энергосетях в городе развёрнут пункт временного размещения.