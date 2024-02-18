Пушилин: Шесть жителей ДНР пострадали при детонации кассетных боеприпасов ВСУ
Шесть мирных жителей пострадали в результате детонации кассетных боеприпасов ВСУ, среди них трое несовершеннолетних. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, добавив, что дети находятся в тяжёлом состоянии.
"В Киевском районе Донецка на мине ПФМ "Лепесток" подорвался мужчина 1968 г.р. В Горловке сдетонировал ранее неразорвавшийся суббоеприпас — ранения получили мужчина 1968 г.р. и женщина 1966 г.р. В Пантелеймоновке в результате детонации суббоеприпаса ранены мальчики 2012, 2013, 2014 г.р", — написал он в своём телеграм-канале.
Глава ДНР добавил, что во время украинской атаки повреждения получили шесть жилых домов в Ворошиловском, Петровском, Куйбышевском районах, а также Дом детского творчества в Ворошиловском районе столицы региона. По словам Пушилина, ВСУ применяли артиллерию калибра 155 мм, а также РСЗО 122 мм производства Словакии, ударные БПЛА.
А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали насосную станцию спиртзавода "Курскпродукт" в Курской области. Никто не пострадал, были повреждены только трактор и автомобиль. Известно, что на заводе производят этиловый спирт из пищевого сырья сортов "люкс", "экстра", "высшей очистки".
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