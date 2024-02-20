Один человек погиб, ещё минимум трое ранены при обстреле ВСУ центра Донецка

В результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, который случился во вторник, 20 февраля, один мирный житель погиб. Ещё минимум три человека получили ранения, сообщил представитель оперативных служб ДНР.

Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Видео © t.me / RtrDonetsk

"Предварительно, один погибший и минимум трое раненых", — приводит его слова ТАСС.

Украинские войска нанесли удар по центру Донецка. В частности, прилёты были зафиксированы на пересечении улицы Университетской и проспекта Панфилова. Вероятно, обстрел вёлся из артиллерии калибра 155 миллиметров.