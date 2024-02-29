Власти Франции раскрыли, каких солдат хотят послать на Украину

Французские военнослужащие могут быть отправлены на Украину для решения всего трёх типов задач. Командировка в зону боевых действий "грозит" инструкторам, специалистам в области противовоздушной обороны, а также бойцам, которые помогут ВСУ при защите ряда границ. Об этом заявил премьер-министр Пятой республики Габриэль Атталь.

В ходе выступления перед сенаторами глава кабмина напомнил, что форматы помощи Киеву менялись с течением времени. Так, два года назад Евросоюз мог предложить Незалежной лишь спальные мешки и бинокли, а потом начал снабжать боевиков танками и ракетами.