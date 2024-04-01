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1 апреля, 09:41

Европу призвали не надеяться на помощь США в случае военной угрозы

Глава Rheinmetall Паппергер: США не помогут Европе в случае военной угрозы

Соединённые Штаты не помогут Евросоюзу в случае возникновения вооружённого конфликта. Такое заявление сделал генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. По его словам, в последние десятилетия европейские лидеры надеялись на американскую помощь, если ЕС столкнётся с военной угрозой.

"Этого больше не случится. <...> США больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе", — сказал Паппергер в интервью газете Financial Times.

Так, если в Европе разгорится конфликт, то европейцы останутся "абсолютно одни", убеждён глава Rheinmetall.

Ранее стало известно, что власти США планируют выделить 100 миллионов долларов на оказание военной помощи Тайваню и 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая" в мире. Кроме того, американцы хотят выделить баснословную сумму и на "сдерживание России" в 2025 году.

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Freepik / DejaVu Designs

Наталья Исакова
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