Европу призвали не надеяться на помощь США в случае военной угрозы
Глава Rheinmetall Паппергер: США не помогут Европе в случае военной угрозы
Соединённые Штаты не помогут Евросоюзу в случае возникновения вооружённого конфликта. Такое заявление сделал генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. По его словам, в последние десятилетия европейские лидеры надеялись на американскую помощь, если ЕС столкнётся с военной угрозой.
"Этого больше не случится. <...> США больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе", — сказал Паппергер в интервью газете Financial Times.
Так, если в Европе разгорится конфликт, то европейцы останутся "абсолютно одни", убеждён глава Rheinmetall.
Ранее стало известно, что власти США планируют выделить 100 миллионов долларов на оказание военной помощи Тайваню и 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая" в мире. Кроме того, американцы хотят выделить баснословную сумму и на "сдерживание России" в 2025 году.
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