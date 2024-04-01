Европу призвали не надеяться на помощь США в случае военной угрозы

Соединённые Штаты не помогут Евросоюзу в случае возникновения вооружённого конфликта. Такое заявление сделал генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. По его словам, в последние десятилетия европейские лидеры надеялись на американскую помощь, если ЕС столкнётся с военной угрозой.

"Этого больше не случится. <...> США больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе", — сказал Паппергер в интервью газете Financial Times.