"От него открестились": Эксперт объяснил, чем Макрон разгневал США
Эксперт Подберёзкин: Макрон раздражает США из-за смены риторики по Украине
Французский лидер Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Elyseefr
Французский лидер Эмманюэль Макрон мог сменить миротворческую риторику на противоположную и захотеть ввести войска на территорию Украины из-за его постоянно падающего рейтинга среди избирателей, объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин.
"Во Франции всегда был популярен тезис: вернём величие Франции. А у Макрона выборы и очень маленькая поддержка среди партий и в парламенте. Поэтому падает рейтинг", — отметил Подберёзкин.
При этом США не поддерживают повышенную активность Макрона по вопросу Киева, ведь Франция формирует события и своими высказываниями создаёт весомую напряжённость. По словам эксперта, от Макрона уже "открестились", подвесив в воздухе его инициативу.
Напомним, в последнее время Макрон всё чаще стал вызывать негодование у общества и политической элиты из-за его громких заявлений о столкновении РФ и Украины. Начало им положило резонансное высказывание о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. Но позже французский лидер снова не исключил отправку своих солдат в Незалежную. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Макрон бравирует такими заявлениями, чтобы понравиться США. Позднее стало известно, что заявления французского лидера успели разозлить власти США.