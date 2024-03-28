"От него открестились": Эксперт объяснил, чем Макрон разгневал США

Французский лидер Эмманюэль Макрон мог сменить миротворческую риторику на противоположную и захотеть ввести войска на территорию Украины из-за его постоянно падающего рейтинга среди избирателей, объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин.

"Во Франции всегда был популярен тезис: вернём величие Франции. А у Макрона выборы и очень маленькая поддержка среди партий и в парламенте. Поэтому падает рейтинг", — отметил Подберёзкин.