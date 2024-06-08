ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 14:07

Захарова заявила, что агрессивная риторика Макрона ведёт Европу к катастрофе

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Агрессивная риторика президента Франции Эмманюэля Макрона подталкивает Европу к катастрофе, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По её словам, глава Пятой республики последователен в своей русофобии.

"Важно, что он подобной агрессивной риторикой и чудовищными преступными действиями содействует подталкиванию европейского континента к катастрофе", — сказала дипломат.

Причём что президент Франции, что его команда являются случайными людьми без государственного управления и "реальных дел" не только в мировых делах, но и во внутренних. Тот же Макрон, судя по его заявлениям, — "неуч", множество дипломов которого ничего не значат. Несмотря на это, претензии Парижа на собственную значимость колоссальные, отметила Захарова.

"Мне кажется, народу Франции нужно спросить у своего как бы лидера, отдаёт ли он себе отчёт, в какую катастрофу он втягивает не только Францию, но и всю Европу", — заключила дипломат.

Зеленский сконфузил Макрона словами о повторении "Дня Д" на Украине
Зеленский сконфузил Макрона словами о повторении "Дня Д" на Украине

Напомним, в последнее время именно Эмманюэль Макрон взял "золото" в русофобии среди европейских лидеров. Например, Би-би-си писала, что французский лидер разрешил ВСУ использовать поставленное оружие для ударов по территории России. Утверждалось, что речь идёт лишь об аэродромах в российском приграничье, используемых военными. Сам президент республики позднее подтвердил это.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Эмманюэль Макрон
  • ЕС
  • МИД РФ
  • Франция
  • ПМЭФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров