Агрессивная риторика президента Франции Эмманюэля Макрона подталкивает Европу к катастрофе, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По её словам, глава Пятой республики последователен в своей русофобии.

"Важно, что он подобной агрессивной риторикой и чудовищными преступными действиями содействует подталкиванию европейского континента к катастрофе", — сказала дипломат.

Причём что президент Франции, что его команда являются случайными людьми без государственного управления и "реальных дел" не только в мировых делах, но и во внутренних. Тот же Макрон, судя по его заявлениям, — "неуч", множество дипломов которого ничего не значат. Несмотря на это, претензии Парижа на собственную значимость колоссальные, отметила Захарова.

"Мне кажется, народу Франции нужно спросить у своего как бы лидера, отдаёт ли он себе отчёт, в какую катастрофу он втягивает не только Францию, но и всю Европу", — заключила дипломат.