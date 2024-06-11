В Кремле призвали не делать поспешных выводов об отставке Макрона

Кремль полагает, что рассуждения о досрочной отставке французского президента Эмманюэля Макрона преждевременны , выводы можно будет делать после того, как станут известны итоги парламентских выборов. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

"Я не считаю возможным отвечать на подобные вопросы, потому что, во-первых, ещё выборы не состоялись. Здесь надо сначала дождаться выборов, а потом уже пытаться как-то анализировать эту ситуацию. Пока мы считаем это преждевременным", — ответил он на вопрос журналиста о том, насколько высокой Кремлю видится вероятность отставки французского лидера.

При этом то, с какой стремительностью партия Макрона "Ренессанс" сдаёт позиции, позволяет понять, насколько французы недовольны политикой президента, отметил Песков. Так, его фракция уступила альянсу правых, набрав вдвое меньше голосов.