В Кремле призвали не делать поспешных выводов об отставке Макрона
Песков: Разговоры о досрочной отставке Макрона преждевременны
Кремль полагает, что рассуждения о досрочной отставке французского президента Эмманюэля Макрона преждевременны, выводы можно будет делать после того, как станут известны итоги парламентских выборов. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
"Я не считаю возможным отвечать на подобные вопросы, потому что, во-первых, ещё выборы не состоялись. Здесь надо сначала дождаться выборов, а потом уже пытаться как-то анализировать эту ситуацию. Пока мы считаем это преждевременным", — ответил он на вопрос журналиста о том, насколько высокой Кремлю видится вероятность отставки французского лидера.
При этом то, с какой стремительностью партия Макрона "Ренессанс" сдаёт позиции, позволяет понять, насколько французы недовольны политикой президента, отметил Песков. Так, его фракция уступила альянсу правых, набрав вдвое меньше голосов.
Напомним, что партия Макрона "Ренессанс" с треском провалилась на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов, чем оппозиция. После этого президент Франции объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы в парламент, первый тур которых проведут 30 июня, а второй — 7 июля. Сегодня появились сообщения о том, что в сложившихся обстоятельствах Макрон не исключает своей отставки с президентского поста. К слову, ситуация у партии Шольца — немногим лучше.
Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand – COME