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11 июня, 09:44

В Кремле призвали не делать поспешных выводов об отставке Макрона

Песков: Разговоры о досрочной отставке Макрона преждевременны

Кремль полагает, что рассуждения о досрочной отставке французского президента Эмманюэля Макрона преждевременны, выводы можно будет делать после того, как станут известны итоги парламентских выборов. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

"Я не считаю возможным отвечать на подобные вопросы, потому что, во-первых, ещё выборы не состоялись. Здесь надо сначала дождаться выборов, а потом уже пытаться как-то анализировать эту ситуацию. Пока мы считаем это преждевременным",  ответил он на вопрос журналиста о том, насколько высокой Кремлю видится вероятность отставки французского лидера.

При этом то, с какой стремительностью партия Макрона "Ренессанс" сдаёт позиции, позволяет понять, насколько французы недовольны политикой президента, отметил Песков. Так, его фракция уступила альянсу правых, набрав вдвое меньше голосов.

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Напомним, что партия Макрона "Ренессанс" с треском провалилась на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов, чем оппозиция. После этого президент Франции объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы в парламент, первый тур которых проведут 30 июня, а второй — 7 июля. Сегодня появились сообщения о том, что в сложившихся обстоятельствах Макрон не исключает своей отставки с президентского поста. К слову, ситуация у партии Шольца — немногим лучше.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand – COME

Александр Юнашев
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