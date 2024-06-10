Медведев призвал Макрона и Шольца уйти на "свалку истории" после проигрыша в ЕП 10 июня, 11:00 Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / ЕРА

Оппозиция в Германии и Франции уверенно победила на выборах в Европарламент (ЕП), поэтому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и французскому президенту Эмманюэлю Макрону пора отправляться "на свалку истории". Об этом написал в соцсети Х на английском языке зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что голосование в Европарламент доказало, что "неумелая, идиотская экономическая и миграционная политика" европейских лидеров не поддерживается общественностью. Кроме того, по его словам, Макрон и Шольц упрямо стоят на позиции поддержки "бандеровских властей в б. (бывшей. — Прим. Life.ru) Украине ценой жизней своих собственных граждан".

"Подождите и посмотрите, что будет дальше. Пора подавать в отставку. На свалку истории!" — обратился он к канцлеру ФРГ и лидеру Франции.

Напомним, выборы в Европарламент состоялись в период с 6 по 9 июня. Правые политические силы показали усиление своих позиций. Так, во Франции президентская партия "Ренессанс" потерпела тяжёлое поражение в ЕП, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция. В результате Макрон распустил Национальное собрание и объявил даты голосования досрочных парламентских выборов: первый тур начнётся 30 июня, второй — 7 июля. Тем временем в Германии провалились политические силы канцлера Олафа Шольца. Первое место получил также оппозиционный Христианско-демократический союз.

Авторы Татьяна Миссуми