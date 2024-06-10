"В полку опозорившихся прибыло": В Госдуме объяснили провал партии Макрона на выборах в ЕП Депутат Спиридонов заявил, что в Европе резко усилились правые политические силы 10 июня, 10:23 Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА

В Европе происходит резкое укрепление позиций правых сил и стремительное падение тех партий и лидеров, которые сделали себя заложниками сотрудничества с киевским режимом. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Александр Спиридонов, комментируя роспуск президентом Франции Эмманюэлем Макроном парламента после провала своей партии на выборах в ЕП.

Депутат напомнил, что премьер-министр Бельгии Александр де Кро после поражения своей партии "Фламандские либералы и демократы" объявил об отставке. В Германии выборы разгромно проиграла политическая сила канцлера Олафа Шольца. В Австрии на выборах в Европарламент лидирует Австрийская партия свободы (АПС), которая критикует санкции в отношении России. Ну и, конечно, Макрон во Франции даже вынужден был распустить по этому поводу Национальное собрание и назначить новые выборы.

Усиление правых или даже ультраправых в ряде стран носит очень серьёзный характер. И они совершенно не собираются становиться пешками в чужой игре. А это значит, что напряжение внутри Евросоюза будет нарастать. Александр Спиридонов Депутат ГД РФ

Депутат Госдумы Александр Толмачёв добавил в беседе с Life.ru, что текущая политика западных лидеров ведёт их страны к катастрофе, поэтому закономерно, что избиратель голосует за изменение такого подхода. Зарубежные элиты полностью игнорируют интересы простых граждан, давят на них, лишь бы "решить свои шкурные вопросы или угодить хозяину из-за океана", подчеркнул парламентарий.

"И вот в полку опозорившихся прибыло: партия Макрона потерпела сокрушительное поражение на выборах в Европарламент. Теперь президент Франции вынужден проводить досрочные выборы у себя дома", — заметил Толмачёв.

По его словам, итоги правления Макрона неутешительны для Франции: полная утрата влияния в Африке, экономические проблемы, череда конфузов и, наконец, абсолютно провальная политика на украинском направлении. Собеседник Life.ru уверен, что надежды Макрона на "маленькую победоносную кампанию на Украине" рухнули, так как теперь Париж погрязнет в собственных проблемах.

Напомним, что накануне Макрон распустил Национальное собрание и объявил даты голосования досрочных парламентских выборов: первый тур начнётся 30 июня, второй — 7 июля. Политик объяснил своё решение тем, что Франции необходимо парламентское большинство, чтобы правительство работало в атмосфере спокойствия и согласия. Такое решение Макрон принял после того, как президентская партия "Ренессанс" потерпела тяжёлое поражение на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция.