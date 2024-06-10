Политолог объяснил Life.ru, как Макрон похоронил свою партию и довёл Францию до кризиса

Результаты выборов в Европарламент, где глобалисты уступили правым партиям, были вполне ожидаемы, а главный проигравший в них — президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог Дмитрий Еловский.

"На самом деле результаты выборов были ожидаемы. Сколько бы ни старалась европропаганда показать "западное единство", сколько бы ни обкладывала Россию санкциями, которые бьют по самой Европе больше, чем по нашей стране, европейский избиратель всё больше думает в логике "своя рубашка ближе к телу". Её выразителем и стали правые партии", — объяснил собеседник Life.ru.

Они стоят на том, что европейцы должны отстаивать свои собственные национальные интересы, тогда как противостояние на Украине является чужим для них конфликтом, где не должны гибнуть их соотечественники, особенно на фоне накапливающихся проблем в экономике и миграционной сфере, добавил политолог. Иначе говоря, пока оторванные от реальности глобалисты призывают сражаться за всё хорошее против всего плохого, правые делают акцент на вполне конкретных проблемах своих избирателей.

А главным проигравшим на выборах оказался Макрон, считает Еловский. Французы явно не оценили перспективу отправлять своих соотечественников на верную смерть в "лесопосадках Незалежной", как грозился французский лидер. Реакция общества на его слова привела к кризису политической системы, поэтому Макрон был вынужден объявить о роспуске парламента ради спасения своей партии, но сейчас всё выглядит так, словно этим решением политик окончательно её похоронил, заключил эксперт.