Матвиенко увидела "расползающийся вирус" в поражении Шольца и Макрона на выборах в ЕП

Поражение партий канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона на выборах в Европарламент (ЕП) свидетельствует об их несостоятельности как национальных и европейских политиков. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в личном телеграм-канале.

"То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света — Макрон и Шольц — потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, ещё раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков. Причём в их случае это заслуженный результат, вытекающий из многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей, общества", — написала она.

Матвиенко добавила, что главам Франции и Германии не стоило рассчитывать на другой результат, раз они отказались от собственного суверенитета и отдали контроль над решениями самых влиятельных государств в Европе Вашингтону. Такой результат, по её мнению, говорит о долгосрочной и объективной тенденции по ослаблению мандата национального доверия и реальной легитимности тех политиков, которые слишком отрываются от своих избирателей и их интересов.