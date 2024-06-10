ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 07:16

Матвиенко увидела "расползающийся вирус" в поражении Шольца и Макрона на выборах в ЕП

Матвиенко: Поражение Шольца и Макрона на выборах в ЕП — заслуженный результат

Поражение партий канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона на выборах в Европарламент (ЕП) свидетельствует об их несостоятельности как национальных и европейских политиков. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в личном телеграм-канале.

"То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света — Макрон и Шольц — потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, ещё раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков. Причём в их случае это заслуженный результат, вытекающий из многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей, общества", написала она.

Матвиенко добавила, что главам Франции и Германии не стоило рассчитывать на другой результат, раз они отказались от собственного суверенитета и отдали контроль над решениями самых влиятельных государств в Европе Вашингтону. Такой результат, по её мнению, говорит о долгосрочной и объективной тенденции по ослаблению мандата национального доверия и реальной легитимности тех политиков, которые слишком отрываются от своих избирателей и их интересов.

"Кажется, опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по европейскому континенту", подытожила руководитель Совфеда.

"Вырождение": Пушков объяснил, в какое фиаско угодил Макрон со своей политикой
"Вырождение": Пушков объяснил, в какое фиаско угодил Макрон со своей политикой

Напомним, что партия Макрона "Ренессанс" с треском проиграла оппозиции на выборах в Европарламент, вдвое уступив по набранным голосам — 15,4 к 32%. Такой незавидный результат связывают с падением популярности французских властей на фоне агрессивных заявлений президента республики в отношении конфликта на Украине. В частности, только в июне руководитель Франции дал зелёный свет атакам ВСУ французским оружием по территории России, анонсировал обучение украинских военных лётчиков, а ещё одобрил передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

Впрочем, говорить о полном неприятии европейцами нынешних политических лидеров ЕС пока преждевременно, ведь на выборах в ЕП на первое место вырвалась Европейская народная партия (ЕНП), в которую входит действующий руководитель Европарламента Урсула фон дер Ляйен. ЕНП достался 181 мандат из 720, что на один мандат больше, чем было в 2019 году. Фон дер Ляйен уже пообещала, что сформировавшееся в ходе выборов в ЕП большинство станет "проукраинским" и "проевропейским".

Обложка ©

ТАСС / АР / Ebrahim Noroozi

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Олаф Шольц
  • Валентина Матвиенко
  • Европарламент
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров