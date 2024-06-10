Матвиенко увидела "расползающийся вирус" в поражении Шольца и Макрона на выборах в ЕП
Матвиенко: Поражение Шольца и Макрона на выборах в ЕП — заслуженный результат
Поражение партий канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона на выборах в Европарламент (ЕП) свидетельствует об их несостоятельности как национальных и европейских политиков. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в личном телеграм-канале.
"То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света — Макрон и Шольц — потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, ещё раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков. Причём в их случае это заслуженный результат, вытекающий из многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей, общества", — написала она.
Матвиенко добавила, что главам Франции и Германии не стоило рассчитывать на другой результат, раз они отказались от собственного суверенитета и отдали контроль над решениями самых влиятельных государств в Европе Вашингтону. Такой результат, по её мнению, говорит о долгосрочной и объективной тенденции по ослаблению мандата национального доверия и реальной легитимности тех политиков, которые слишком отрываются от своих избирателей и их интересов.
"Кажется, опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по европейскому континенту", — подытожила руководитель Совфеда.
Напомним, что партия Макрона "Ренессанс" с треском проиграла оппозиции на выборах в Европарламент, вдвое уступив по набранным голосам — 15,4 к 32%. Такой незавидный результат связывают с падением популярности французских властей на фоне агрессивных заявлений президента республики в отношении конфликта на Украине. В частности, только в июне руководитель Франции дал зелёный свет атакам ВСУ французским оружием по территории России, анонсировал обучение украинских военных лётчиков, а ещё одобрил передачу Украине доходов от замороженных российских активов.
Впрочем, говорить о полном неприятии европейцами нынешних политических лидеров ЕС пока преждевременно, ведь на выборах в ЕП на первое место вырвалась Европейская народная партия (ЕНП), в которую входит действующий руководитель Европарламента Урсула фон дер Ляйен. ЕНП достался 181 мандат из 720, что на один мандат больше, чем было в 2019 году. Фон дер Ляйен уже пообещала, что сформировавшееся в ходе выборов в ЕП большинство станет "проукраинским" и "проевропейским".
ТАСС / АР / Ebrahim Noroozi