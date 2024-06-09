Партия фон дер Ляйен заняла лидирующее место на выборах в Европарламент

На выборах в Европарламент первое место заняла Европейская народная партия (ЕНП). В ней состоит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте ЕП, в статье о первых результатах выборов.

Согласно представленным данным, ЕНП получает 181 мандат из 720, что на один больше, чем в 2019 году. На второй позиции, получив 135 мест, оказался Прогрессивный альянс социалистов и демократов (социал-демократы).

Председатель сдающего полномочия ЕП Роберта Метсола подчеркнула, что это предварительные результаты, которые ещё могут измениться. Более точные результаты станут известны после полуночи.