Партия фон дер Ляйен заняла лидирующее место на выборах в Европарламент
На выборах в Европарламент первое место заняла Европейская народная партия (ЕНП). В ней состоит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте ЕП, в статье о первых результатах выборов.
Согласно представленным данным, ЕНП получает 181 мандат из 720, что на один больше, чем в 2019 году. На второй позиции, получив 135 мест, оказался Прогрессивный альянс социалистов и демократов (социал-демократы).
Председатель сдающего полномочия ЕП Роберта Метсола подчеркнула, что это предварительные результаты, которые ещё могут измениться. Более точные результаты станут известны после полуночи.
Ранее Совет стражей Конституции Ирана утвердил список из шести политиков, претендующих на пост главы Исламской Республики, это даёт им право на участие в выборах. Представитель Избирательного штаба страны Мохсен Эслами заявил, что предвыборная агитация кандидатов продлится две недели.
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