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9 июня, 19:50

Партия фон дер Ляйен заняла лидирующее место на выборах в Европарламент

На выборах в Европарламент первое место заняла Европейская народная партия (ЕНП). В ней состоит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте ЕП, в статье о первых результатах выборов.

Согласно представленным данным, ЕНП получает 181 мандат из 720, что на один больше, чем в 2019 году. На второй позиции, получив 135 мест, оказался Прогрессивный альянс социалистов и демократов (социал-демократы).

Председатель сдающего полномочия ЕП Роберта Метсола подчеркнула, что это предварительные результаты, которые ещё могут измениться. Более точные результаты станут известны после полуночи.

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Ранее Совет стражей Конституции Ирана утвердил список из шести политиков, претендующих на пост главы Исламской Республики, это даёт им право на участие в выборах. Представитель Избирательного штаба страны Мохсен Эслами заявил, что предвыборная агитация кандидатов продлится две недели.

Обложка ©

Unsplash / Guillaume Périgois

Анатолий Симоненко
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