Нарендра Моди принёс присягу и в третий раз стал премьером Индии 9 июня, 15:03 Нарендра Моди принёс присягу в качестве нового премьера Индии. Обложка © Х / Jayhind Singh Kushwaha

Лидер победившего на выборах в парламент Индии Национально-демократического альянса Нарендра Моди в третий раз занял пост премьер-министра страны. Он уже принёс присягу, церемонию показали местные каналы.

Также присягнули Амит Шах и Раджнатх Сингх, которые в прежнем кабмине занимали посты главы МВД и руководителя Минобороны. Чиновники вошли в состав нового правительства Индии. На время церемонии полиция усилила меры безопасности около президентского дворца, к зданию были стянуты 2,5 тысячи правоохранителей.

В качестве гостей на мероприятии присутствовали президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, президент Мальдив Мохамед Муиззу, вице-президент Сейшельских Островов Ахмед Афиф, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и другие.

Ранее сообщалось, что в Индии на парламентских выборах большинство голосов набрал Национальный демократический альянс (НДА) во главе с правящей партией "Бхаратия джаната парти" (БДП, Индийская народная партия) премьер-министра страны Нарендры Моди. Парламентские выборы в Индии стартовали ещё в апреле, они продлились шесть недель. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Моди с успехом его партии на выборах.

Авторы Татьяна Миссуми