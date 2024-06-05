Путин поздравил премьера Индии Моди с успехом его партии на выборах в парламент 5 июня, 15:04 Владимир Путин и Нарендра Моди. Обложка © Kremlin.ru, © ТАСС / ЕРА

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Политики условились продолжать двухстороннее стратегическое партнёрство стран и развивать контакты на уровне государственных лидеров, рассказали в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Путин тепло поздравил Моди с успехом Индийской народной партии на завершившихся на днях всеобщих парламентских выборах. Как подчеркнул президент, это является "отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении её международного авторитета".

Ранее сообщалось, что в Индии на парламентских выборах большинство голосов набрал Национальный демократический альянс (НДА) во главе с правящей партией "Бхаратия джаната парти" (БДП, Индийская народная партия) премьер-министра страны Нарендры Моди. Парламентские выборы в Индии стартовали ещё в апреле, они продлились шесть недель.

Авторы Татьяна Миссуми