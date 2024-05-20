Политолог счёл "приглашением к торгу" заявление Индии об участии в "мирном саммите" по Украине
Политолог Гамбашидзе отметил прагматичную позицию Индии по Украине
Индия занимает прагматичную позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом Life.ru заявил политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе, комментируя заявление индийского премьера Нарендры Моди о намерении участвовать в так называемом мирном саммите в Швейцарии.
"Его заявление можно рассматривать как приглашение заинтересованных сторон к активному торгу. Таких сторон минимум четыре: Евросоюз, США, страны БРИКС и отдельно Россия. Лавируя между ними, Индия везде старается получить наиболее выгодные условия сотрудничества. Это весьма прагматичная позиция, и ожидать, что Индия выступит на чьей-то стороне, было бы весьма наивным", — подчеркнул собеседник Life.ru.
При этом Гамбашидзе напомнил, что Индия — член БРИКС и этим она уже заявила свою позицию.
Напомним, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил об участии в "мирной" конференции по Украине в Швейцарии. По его словам, страна представит "голос Глобального Юга". При этом саммит решили бойкотировать президент Бразилии Лула да Силва и глава Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса.
Как уже сообщал Life.ru, "мирный саммит" по Украине стартует в швейцарском Бюргенштоке 15 июня. Россию на встречу не пригласили, и Владимир Путин заявил, что Москва не станет напрашиваться на участие. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что без РФ мероприятие не имеет шансов на успех.
Wikipedia / Prime Minister's Office