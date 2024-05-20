Политолог счёл "приглашением к торгу" заявление Индии об участии в "мирном саммите" по Украине

Индия занимает прагматичную позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом Life.ru заявил политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе, комментируя заявление индийского премьера Нарендры Моди о намерении участвовать в так называемом мирном саммите в Швейцарии.

"Его заявление можно рассматривать как приглашение заинтересованных сторон к активному торгу. Таких сторон минимум четыре: Евросоюз, США, страны БРИКС и отдельно Россия. Лавируя между ними, Индия везде старается получить наиболее выгодные условия сотрудничества. Это весьма прагматичная позиция, и ожидать, что Индия выступит на чьей-то стороне, было бы весьма наивным", — подчеркнул собеседник Life.ru.