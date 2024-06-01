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1 июня, 16:40

Появились первые результаты парламентских выборов в Индии

NDTV: Коалиция НДА во главе с партией Моди лидирует на выборах в Индии

Выборы в Индии. Обложка © ТАСС / AP

Выборы в Индии. Обложка © ТАСС / AP

В Индии на парламентских выборах большинство голосов набрал Национальный демократический альянс (НДА) во главе с правящей партией "Бхаратия джаната парти" (БДП, Индийская народная партия) премьер-министра страны Нарендры Моди. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, которые опубликовал телеканал NDTV.

Согласно подсчётам коалиция Моди получает большинство в нижней палате парламента, состоящей из 543 кресел. По одним данным журналистов, у НДА будет более 350 мест. Оппозиционная коалиция I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance — "Индийский национальный инклюзивный альянс развития"), состоящая из 28 партий, как указывают результаты опросов, может получить до 154 мандатов. Официальные итоги выборов индийский ЦИК планирует представить во вторник, 4 июня.

Парламентские выборы в Индии стартовали ещё в апреле, они продлились шесть недель. По данным местных СМИ, проголосовать в них могли порядка 900 миллионов человек.

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А ранее сообщалось, что в Иране зарегистрировали первую женщину-кандидата для участия в предстоящих внеочередных президентских выборах, назначенных после трагической гибели президента Эбрахима Раиси. Желание стать кандидатом изъявила 55-летняя экс-депутат парламента республики Зохре Элахиан.

Наталья Исакова
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