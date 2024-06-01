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1 июня, 16:20

Первая женщина зарегистрировалась кандидатом в президенты в Иране

Mehr: Зохре Элахиан зарегистрировалась кандидатом в президенты в Иране

Зохре Элахиан. Обложка © TACC / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Зохре Элахиан. Обложка © TACC / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

В Иране зарегистрировали первую женщину-кандидата для участия в предстоящих внеочередных президентских выборах, назначенных в республике после трагической гибели президента Эбрахима Раиси. Как сообщает Mehr, желание стать кандидатом изъявила 55-летняя экс-депутат парламента страны Зохре Элахиан.

"Элахиан после регистрации сказала: "Девиз моего правительства — здоровое правительство, здоровая экономика и здоровое общество", — говорится в сообщении агентства.

За два с половиной дня свои кандидатуры уже зарегистрировали несколько известных иранских политиков. В их числе — бывший глава парламента Ирана Али Лариджани, экс-руководитель Центробанка страны Абд-оль Насер Хеммати, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саид Джалили, а также бывший командующий КСИР генерал Сейед Вахид Хагганиан. Всем кандидатам предстоит пройти проверку на соответствие требованиям, а 11 июня будет известен их окончательный список.

Напомним, вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Воздушное судно полностью сгорело. Все находившиеся на борту погибли. Причиной трагедии названы плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства изберут 28 июня.

Следов пуль не обнаружено: Опубликованы первые данные о крушении вертолёта с президентом Ирана
Следов пуль не обнаружено: Опубликованы первые данные о крушении вертолёта с президентом Ирана
Наталья Исакова
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