Первая женщина зарегистрировалась кандидатом в президенты в Иране

В Иране зарегистрировали первую женщину-кандидата для участия в предстоящих внеочередных президентских выборах, назначенных в республике после трагической гибели президента Эбрахима Раиси. Как сообщает Mehr, желание стать кандидатом изъявила 55-летняя экс-депутат парламента страны Зохре Элахиан.

За два с половиной дня свои кандидатуры уже зарегистрировали несколько известных иранских политиков. В их числе — бывший глава парламента Ирана Али Лариджани, экс-руководитель Центробанка страны Абд-оль Насер Хеммати, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саид Джалили, а также бывший командующий КСИР генерал Сейед Вахид Хагганиан. Всем кандидатам предстоит пройти проверку на соответствие требованиям, а 11 июня будет известен их окончательный список.