Первая женщина зарегистрировалась кандидатом в президенты в Иране
Mehr: Зохре Элахиан зарегистрировалась кандидатом в президенты в Иране
Зохре Элахиан. Обложка © TACC / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
В Иране зарегистрировали первую женщину-кандидата для участия в предстоящих внеочередных президентских выборах, назначенных в республике после трагической гибели президента Эбрахима Раиси. Как сообщает Mehr, желание стать кандидатом изъявила 55-летняя экс-депутат парламента страны Зохре Элахиан.
"Элахиан после регистрации сказала: "Девиз моего правительства — здоровое правительство, здоровая экономика и здоровое общество", — говорится в сообщении агентства.
За два с половиной дня свои кандидатуры уже зарегистрировали несколько известных иранских политиков. В их числе — бывший глава парламента Ирана Али Лариджани, экс-руководитель Центробанка страны Абд-оль Насер Хеммати, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саид Джалили, а также бывший командующий КСИР генерал Сейед Вахид Хагганиан. Всем кандидатам предстоит пройти проверку на соответствие требованиям, а 11 июня будет известен их окончательный список.
Напомним, вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Воздушное судно полностью сгорело. Все находившиеся на борту погибли. Причиной трагедии названы плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства изберут 28 июня.