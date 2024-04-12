Зеленскому и Западу предрекли поражение в бою с Путиным за Индию
Обозреватель Латышев: Зеленский пригласил Моди в Швейцарию как замену главе КНР
Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит по Украине в Швейцарию в качестве замены председателю КНР Си Цзиньпину, который почти наверняка не станет посещать встречу. Такое заявление высказал журналист-международник, обозреватель "Царьграда" Сергей Латышев, по мнению которого обещание ведущей роли индийского лидера в мероприятии является уловкой, чтобы заманить его на собрание.
Журналист добавил, что идею Зеленскому подсказали в западных странах, которые хотят побороться с президентом РФ Владимиром Путиным за дружбу с Нью-Дели. Безусловно, такой союзник был бы очень ценен и для Киева, однако на пути этого исхода стоит очень серьёзное препятствие — многолетние доверительные и взаимовыгодные отношения Индии и России, а также лично Путина и Моди.
"Местечковость и наглость Киева просто поразительны. Там как будто не знают, что Моди является государственным деятелем, а не клоуном, что между Индией и Россией существует с давних времён многократно проверенное временем "привилегированное стратегическое партнёрство" на основе взаимного доверия и уважения позиции сторон, что Путин и Моди в личном плане друзья", — пишет Латышев.
Автор подчеркнул, что Индия в немалой степени обязана своей независимостью именно России, которая заложила фундамент для развития индийской тяжёлой промышленности и до сих пор выступает в качестве партнёра по развитию ядерной энергетики. Кроме того, Москва — самый крупный из поставщиков оружия для Нью-Дели.
Напомним, мирный саммит на тему украинского конфликта пройдёт в городе Бюргенштоке в Швейцарии с 20 по 24 июня. При этом Россию на встречу не пригласили. В Москве же заявили, что страна не посетит саммит даже в случае получения приглашения, поскольку сама "формула мира" не согласуется с интересами России. Президент Владимир Путин и вовсе назвал грядущую конференцию "паноптикумом". О том, что Зеленский пригласил Моди, стало известно 10 апреля. Власти страны – хозяйки саммита считают также необходимым участие России.