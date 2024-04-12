Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит по Украине в Швейцарию в качестве замены председателю КНР Си Цзиньпину, который почти наверняка не станет посещать встречу. Такое заявление высказал журналист-международник, обозреватель "Царьграда" Сергей Латышев, по мнению которого обещание ведущей роли индийского лидера в мероприятии является уловкой, чтобы заманить его на собрание.

Журналист добавил, что идею Зеленскому подсказали в западных странах, которые хотят побороться с президентом РФ Владимиром Путиным за дружбу с Нью-Дели. Безусловно, такой союзник был бы очень ценен и для Киева, однако на пути этого исхода стоит очень серьёзное препятствие — многолетние доверительные и взаимовыгодные отношения Индии и России, а также лично Путина и Моди.

"Местечковость и наглость Киева просто поразительны. Там как будто не знают, что Моди является государственным деятелем, а не клоуном, что между Индией и Россией существует с давних времён многократно проверенное временем "привилегированное стратегическое партнёрство" на основе взаимного доверия и уважения позиции сторон, что Путин и Моди в личном плане друзья", — пишет Латышев.